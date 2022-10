Arma nucleare tattica: cosa è, come funziona e le conseguenze

La guerra tra Ucraina e Russia va avanti ormai da sette mesi e con una certa insistenza si continua a parlare di arma nucleare tattica. Ma che cos'è di preciso? Si tratta di un tipo di arma con una portata e una potenza più ridotte rispetto a quelle di Hiroshima e Nagasaki del 1945. Hanno una carica radioattiva ma vengono lanciati su obiettivi molto specifici: la sua esplosione va da 0,3 a 100 kilotoni. Avendo una dimensione più piccola, le armi nucleari tattiche possono essere geograficamente posizionate ovunque in modo da garantire l'impatto in una determinata località. Possono essere facilmente montate, ad esempio, su navi o sottomarini.

Le conseguenze dell'arma nucleare tattica

Fino ad oggi non sono mai state lanciate armi nucleari tattiche. Le conseguenze potrebbero però essere catastrofiche: produrrebbero danni fisici, distruggendo il territorio, e allo stesso tempo rilascerebbero forti radiazioni da mettere in ginocchio la popolazione. Gli esperti suggeriscono di stare attenti alle prime ore successive all'esplosione: è preferibile alloggiare in una casa o in qualsiasi altro luogo al chiusi per proteggersi dai fattori esterni.