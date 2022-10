Flavia Vento: "Ho visto un ufo a Roma"

Flavia Vento ha raccontato su Twitter di aver visto un UFO a Roma. “Erano le 6.30 di mattina, guardavo la costellazione di Orione ed è passato in mezzo alla cintura e ha lampeggiato. Evviva, segnaliiiiiiii”, ha scritto la soubrette. Un messaggio che ha scatenato l'ilarità di molti utenti. “Si vede che Orione è dimagrito”, ha commentato ironicamente un utente mentre un altro ha scherzato: “Ha dato anche 2 colpetti di clacson”, e ancora: “C’era un posto di blocco nelle vicinanze?”. La showgirl, che di recente ha ricevuto un Tapiro d'Oro per via della sua presunta liaison con Francesco Totti risalente a circa venti anni fa, non ha risposto all’ondata di ironia che ha travolto il suo post.