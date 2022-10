Maxi Lopez con Pio e Amedeo, è polemica: cosa ha detto su Icardi e Wanda

Maxi Lopez è stato tra i protagonisti della seconda puntata di Emigratis, in onda su Canale 5. L'ex calciatore è stato pizzicato da Pio e Amedeo a Londra, in compagnia della nuova fidanzata, la modella svedese Daniela Christiansson che sta per renderlo padre per la quarta volta. Se in Italia l'intervista è passata quasi inosservata, in Argentina - dove Wanda Nara è una delle celebrity più discussse e seguite - sta facendo chiacchierare parecchio. Ai più non è piaciuto il modo in cui Lopez ha etichettato l'ex moglie, fresca di separazione dal secondo marito Mauro Icardi.