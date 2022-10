Robbi Coltrane è morto: era Hagrid nella saga di Harry Potter

I fan di Harry Potter piangono la scomparsa di Robbie Coltrane, l'amatissimo Hagrid dei film ispirati ai libri di J.K Rowling. L'attore scozzese è morto all'età di 72 anni, non sono state però ancora diffuse le cause del decesso. Coltrane trovò nella nella saga di Harry Potter la sua consacrazione, con il ruolo più famoso della sua carriera. Anche artista, comico e scrittore, ma rimarrà comunque nei cuori dei fan con la sua interpretazione di Hagrid nei film di Harry Potter. Il suo agente Belinda Wright ha diffuso un comunicato: "Robbie sarà probabilmente ricordato per i decenni a venire come Hagrid... un ruolo che ha portato gioia a bambini e adulti, provocando un flusso di lettere di fan ogni settimana per oltre 20 anni. Oltre a essere un attore meraviglioso, era intelligente, brillantemente spiritoso e dopo 40 anni in cui sono stata la sua agente mi mancherà".