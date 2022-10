Flavia Vento è sicura: “Questa è una traccia di un ufo vera”

ROMA - "Ragazzi, sono sconvolta: questo è veramente il segno di ufo". Così Flavia Vento commenta il video pubblicato sul proprio profilo Twitter in merito alla reale esistenza di entità aliene sulla terra. Già a inizio ottobre la soubrette romana aveva raccontato di aver notato un insolito luccichio nella costellazione di Orione che aveva scatenato l'ilarità del web ma in questo caso la prova che certifica la presenza degli ufo è, a suo dire, inconfutabile.

Flavia Vento: "Ho visto un ufo a Roma"

Flavia Vento e le immagini shock: "Non è uno scherzo"

La soubrette carica un video sul proprio profilo Twitter e mostra le immagini di un presunto cerchio di matrice extraterrestre in un prato di Roma. "Lo vedete il cerchio?", esclama la Vento che poi aggiunge: "Ieri questo non c'era, non è uno scherzo. Questo è il segno di un ufo vero!".