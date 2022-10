Chiara Nasti, paura al centro commerciale: "Ho perso un oggetto prezioso"

Disavventura per Chiara Nasti , che ha raccontato tutto su Instagram dove è seguita da ben 2milioni di follower. La fidanzata di Mattia Zaccagni ha confidato di aver perso un oggetto piuttosto prezioso: le chiavi della sua macchina . È accaduto al centro commerciale Maximo di Roma, dove l'influencer napoletana si è recata per una seduta di shopping prima del parto. Il piccolo Thiago , così si chiamerà il primogenito del calciatore della Lazio, nascerà tra qualche settimana.

Il racconto di Chiara Nasti

"Ho perso qualsiasi cosa ma mai mi è capitato di perdere le chiavi della macchina in un negozio, cioè da Primark. Ho ritrovato le chiavi dopo che ho girato tutto il centro commerciale. Ho ripercorso tutti i negozi dove ero entrata. Ho ritrovato le chiavi in una scatola di stampelle. Sono andata in panico, un'ora così. Non riuscivo ad andare avanti e indietro per cercarle visto che sono agli sgoccioli" - ha spiegato Chiara Nasti - "Ero alla cassa e mi era caduto il guinzaglio di Twenty in questo pacco. Dopo mi sono ricordata che avevo le chiavi insieme al guinzaglio".