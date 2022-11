Dramma a Ballando con le Stelle: ex concorrente colpito da ischemia cerebrale

Triste annuncio da parte di Milly Carlucci. Un ex concorrente di Ballando con le Stelle, il fotomodello Luca Sguazzini, è in ospedale per via di una ischemia cerebrale. A farlo sapere, con una nota, è lo stesso programma in onda su Rai Uno: “Purtroppo Luca Sguazzini ha recentemente avuto tre episodi di ischemia cerebrale. Fortunatamente è vivo, ma dovrà essere sottoposto ad ulteriori controlli ed accertamenti questo mercoledì per comprendere le cause”. Classe 1988, Luca aveva partecipato allo show nel 2016, ottenendo il terzo posto in coppia con Veera Kinnunen. Da pochi mesi Sguazzini è diventato papà di una bambina.