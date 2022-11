"Giulia Salemi ha sconfitto un tumore": il racconto della mamma

"Ecco perchè Giulia ha un seno più piccolo"

Il ricovero in ospedale durò diversi giorni. "Mi tagliai i capelli come un uomo perché non avevo più tempo per curarmi e pensare a me, dedicavo tutto il mio tempo a Giulia. Staccai con il mondo per rimanere con lei, dormivo su una sedia. Ero in mezzo al dolore più atroce, in un reparto pieno di bambini malati di tumore". Poi arrivò l'intervento. "Chiesi a tutti una preghiera per Giulia, chiamai i miei amici ebrei, cristiani, musulmani. Dopo un'ora e mezza ricordo che uscì uno dei chirurghi, mi disse che a prima vista il tumore poteva considerarsi di tipo benigno. Scoppiai a piangere". Negli anni Giulia è stata sottoposta a controlli e visite: "è stata debole, minuta e sofferente. Uno dei rischi era che quella massa potesse tornare, per fortuna non si ricreò mai più". A Giulia è rimasta una cicatrice "e un seno più piccolo dell'altro".