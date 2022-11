Napoli, salsa di pomodoro contro le vetrine di Gucci, Prada, Louis Vuitton

Salsa di pomodoro lanciata contro le vetrine di Gucci, Prada e Louis Vuitton nell'area di via Filangieri, nel quartiere napoletano di Chiaia. Il gesto fa parte della manifestazione "Insorgiamo" a Napoli ed è stato eseguito da un gruppo di circa 30 giovani del movimento "Friday for Future", che hanno anche esibito due cartelli: "Fine del mese, fine del mondo. Il nostro lusso è sopravvivere" e un secondo con la scritta "Il lusso non è sostenbile".

Il precedente a Roma

Quello a Napoli è solo l’ultimo gesto di contestazione fatto da ragazzi in tutto il mondo. Alcuni attivisti per il clima hanno di recente imbrattato il quadro di Van Gogh "Il Seminatore" che si trova esposto in mostra a Roma, a Palazzo Bonaparte. Sull’opera è stata gettata della zuppa di verdura: per fortuna il dipinto era protetto da una lastra di vetro.