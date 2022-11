Il trucco di un marinaio per risparmiare sul riscaldamento: che cos'è e come funziona

Il prezzo del gas e dell' elettricità sono in costante aumento e si moltiplicano le soluzioni per ridurre i costi del riscaldamento con l'arrivo dell'autunno e dell'inverno. Chi sembra aver trovato una soluzione ecologica è un marinaio britannico che ha condiviso la sua idea sul web: Dylan Winter ha infatti escogitato un metodo semplice per riscaldare una stanza per pochi centesimi al giorno. Un metodo efficace e risalente alla seconda guerra mondiale , già utilizzato nei rifugi antiaerei in Inghilterra tra il 1939 e il 1945. Ogni anno, con l'arrivo del freddo, il video del ' Metodo Winter ' circola su internet, rinnovato da nuovi autori e alcune varianti (si utilizzano rondelle o viti) ma l'idea originaria rimane sempre la stessa.

Che cos'è il 'Metodo Winter'

Il 'Metodo Winter', così chiamato in quanto prende il nome dal suo inventore Dylan Winter, ha come scopo quello di riscaldare una stanza in modo semplice e soprattutto a buon mercato. Per fare questo, come spiegato nel video diventato ormai virale su YouTube, sono necessarie otto candele e due pentole. Le candele vengono poste accese all'interno di un vassoio di metallo e in seguito ricoperte da un vasetto di ceramica il cui foro, sul fondo, va coperto. Successivamente, quel vasetto viene coperto con uno più grande, lasciando, questa volta, il buco aperto. In questo modo, come spiega il marinaio, le candele, una volta accese, riscaldano l'aria dietro le pentole. Il calore tende a salire verso l'alto grazie alla corrente di convezione tra aria calda e fredda che fa uscire quell'aria calda attraverso il foro centrale del maceratore più grande e attraverso il fondo della teglia.

'Metodo Winter': perché la scienza lo sconsiglia

Il metodo, il cui video online ha totalizzato un gran numero di visualizzazioni, ha però un gran numero di detrattori. Alcuni esperti ritengono che non sia sicuro quando si usa il fuoco, soprattutto a causa del sistema di combustione. Inoltre molti dubitano della sua efficacia poiché l'energia massima che viene trasmessa è quella della candela, che, dati scientifici alla mano, non è molta: riscaldare un'intera stanza con il 'Metodo Winter' viene paragonato alla fiamma di un semplice fiammifero.