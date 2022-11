Gobbo, col cervello piccolo e gli artigli: ecco l'uomo del 3000

Come sarà l'uomo tra mille anni? Secondo lo studio di un gruppo di ricerca americana, l'utilizzo della tecnologia, modificherà il nostro fisico ed alcune parti del nostro corpo, con evidenti riflessi negativi sulla colonna vertebrale, le mani e il collo. L'uomo del 3000 rischia di diventare completamente diverso da quello di oggi: gobbo, con la colonna vertebrale sempre più incurvata verso il basso, con un cervello più piccolo e con mani simili a degli artigli. La ricerca ha infatti evidenziato come l'uso dei mezzi elettronici (computer, telefoni, tablet) da cui non ci seriamo mai, modificherà in modo netto la nostra postura: i ricercatori hanno ricreato una donna in formato tridimensionale.