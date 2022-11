Madonna e la ciotola per cani: il gesto che ha disgustato i suoi fan

L'ultimo video pubblicato da Madonna sui social sta facendo discutere. La cantante ha postato un filmato in cui sembra leccare l'acqua da una ciotola per cani. Immagini forti, che hanno scatenato la reazione dei fan. Alcuni si sono detti scandalizzati, definendo il video "imbarazzante", altri hanno affermato di "rabbrividire di fronte a certe immagini". La 64enne cantante non è nuova alla condivisione di scatti e clip considerati discutibili. I suoi oltre 18,5 milioni di follower si sono detti preoccupati: "Cosa sta succedendo a Madonna?", si chiedono. Altri preferiscono regalarle consigli preziosi: "Prenditi qualche giorno di riposo dai social".