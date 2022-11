Amaro risveglio per Carolina Marcialis. La moglie di Antonio Cassano ha trovato le ruote della sua auto bucate. La diretta interessata ha poi raccontato la vicenda su Instagram, dove è molto seguita, e lanciato una stoccata al colpevole: "Chiunque tu sia grazie per avermi tagliato due gomme, tanto le dovevo cambiare. Mi dispiace solo per te perché prima o poi la vita ti presenterà un conto più salato di quello per due gomme nuove".