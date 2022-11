Belen veste Shein, follower in rivolta: "Vergognati"

Belen Rodriguez al centro di una nuova polemica. Questa volta la soubrette argentina sta facendo discutere per la scelta di sponsorizzare su Instagram Shein, noto brand cinese. La moglie di Stefano De Martino ha postato alcune immagini in cui indossa un maglioncino e una gonna del popolare marchio di moda low cost. I follower si sono scatenati: Belen è stata sommersa di critiche negative. "Sponsorizzare Shein significa proprio essere fuori dal mondo, vergognati", ha scritto un utente riferendosi alla recente indagine su Shein, che è stata accusata di sfruttare la manodopera e incentivare l'inquinamento ambientale . Senza dimenticare la scarsa qualità dei capi.

Belen indossa Shein e scoppia la polemica

"Oltre che una bellissima donna ti reputo intelligente, non puoi sponsorizzare un'azienda che sfrutta le persone", ha evidenziato una follower. Molteplici i commenti di questo tipo. "Non ci posso credere che sponsorizzi Shein. Una persona come te ha la fortuna di poter scegliere e dire no", ha evidenziato un'altra fan. Nessuna replica da parte di Belen Rodriguez: qualche mese fa anche la sorella minore Cecilia ha pubblicizzato Shein su Instagram.