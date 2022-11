Filippo Bologni e Gessica Notaro si sposano: "Eravamo solo amici, poi..."

Fiori d'arancio in vista per Filippo Bologni e Gessica Notaro. Dopo la romantica proposta di matrimonio avvenuta a Fieracavalli, pochi minuti prima dell'inizio del Gran Premio Longines Fei Jumping World Cup Competition, la coppia si è raccontata a Verissimo. "Tutto è nato da una grande amicizia – ha spiegato il fantino a Silvia Toffanin –. Abbiamo iniziato a scriverci sui vari social per qualche mese, poi siamo diventati i principali confidenti l’uno dell’altra. Dopo circa 6-8 mesi dalla nostra conoscenza, è scoccata questa scintilla in maniera molto naturale".