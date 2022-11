Sara Carbonero operata d'urgenza: l'ex Casillas furioso sui social

Ancora problemi di salute per Sara Carbonero, che in passato ha lottato contro un cancro alle ovaie. Dopo aver trascorso un fine settimana con la famiglia, la giornalista si è recata alla Clinica Universitaria de Navarra per un controllo medico. I dottori hanno ricoverato d'urgenza l'ex compagna di Iker Casillas e l'hanno operata. A dare la notizia è stato il magazine Lecturas.

Sara Carbonero in ospedale

Poche ore dopo l'intervento la Carbonero è riapparsa su Instagram, dove non ha fornito dettagli circa il suo quadro clinico ma ha condiviso una canzone di Valeria Castro, una delle sue cantanti preferite. Durante l'operazione Sara ha potuto contare sull'appoggio della madre e della sorella Irene. Presente pure Isabel Jiménez , conduttrice di Informativos Telecinco, che si è recata in ospedale con un enorme mazzo di fiori.

La rabbia di Casillas

La notizia dell'operazione di Sara Carbonero non è andata giù a Iker Casillas, che si è lasciato andare ad un duro sfogo su Twitter. L'ex calciatore, che dalla cronista ha avuto due figli, si trova attualmente in Qatar per commentare i Mondiali di calcio con la rete TVE. L'ex portiere, come rivelato sempre da Lecturas, era pronto a rinunciare a questo importante impegno di lavoro per restare in Spagna accanto alla madre dei suoi bambini ma poi, in accordo con la Carbonero, ha deciso di partire.

Il tweet di Casillas

"La corsa a dare la notizia. La corsa a dare la notizia anche se si tratta di salute. La corsa a dare la notizia anche se si tratta di salute e non pensare alla persona coinvolta. La gara di dare le fo***te notizie e non accorgersi del danno che fanno intorno. Deplorevole. LE NOTIZIE", ha scritto Casillas su Twitter ricevendo il sostegno di molti follower.