Gigi D’Alessio e l’aneddoto su Maradona: le lacrime struggenti di Diego. Ecco per cosa

In un'intervista rilasciata al Corriere della Sera Gigi D'Alessio ha ricordato Diego Armando Maradona. I due avevano uno splendido rapporto e una volta il calciatore ha addirittura pianto per il musicista napoletano. È accaduto nel 2013 quando Gigi fece ascoltare a Diego la canzone 'Si turnasse a nascere', "che parlava di quando diventi famoso e non sai più se le persone ti stanno accanto per affetto o per interesse, lui si mise a piangere".