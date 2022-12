Fabio Basile e la misteriosa morte del fratello: Silvia Toffanin in lacrime

Ritorno in tv per Fabio Basile . Il popolare judoka è stato ospite di Verissimo dove ha parlato della morte del fratello Michael, avvenuta un anno fa. “Come sto? Io sto bene, penso che la vita tante volte ti mette di fronte situazioni che non avresti mai voluto vedere, sentire - ha confidato a Silvia Toffanin – Lui era una persona d’oro, mi manca tanto. Era un guerriero, ha vinto molte battaglie nella sua vita. Devi trasformare il dolore in benzina, perché se esiste un altro mondo, perché io credo in Dio, l’unico modo per renderlo fiero di noi è vincere nella vita oltre che nello sport". Poi ha ammesso: “Mia mamma? Non sarà più come prima perché ha perso un figlio. Lui era sempre presente a casa, però anche lei ha una forza innata, riesce a mascherare il dolore. Bisogna guardare avanti e mai fermarsi”.

Come è morto il fratello di Fabio Basile

Lo sportivo ha svelato che il fratello, dopo un brutto infortunio, aveva lasciato il judo e iniziato a frequentare cattive compagnie. "Ha iniziato a frequentare delle persone che non mi piacevano. Ha fatto degli errori, ha preso dei vizi. Ho cercato di aiutarlo. I miei genitori hanno fatto di tutto, ma quando prendi determinati giri è difficile uscirne". Ad oggi, Basile e i suoi famigliari non conoscono ancora con certezza le cause della scomparsa di Michael: "Si è fermato il suo cuore. Non si sa ancora se sia successo per un problema di salute o per uso di sostanze".

Silvia Toffanin piange per Fabio Basile

Nonostante il vuoto lasciato da Michael, Fabio Basile vuole andare avanti con forza e determinazione, certo che un giorno ricontrerà il fratello visto che crede in Dio e nell'aldilà. "Bisogna trasformare il dolore in benzina. Lui deve essere orgoglioso di me", ha rimarcato l'ex concorrente del Grande Fratello Vip. Dichiarazioni che hanno commosso Silvia Toffanin: la conduttrice di Verissimo non è riuscita a trattenere le lacrime.