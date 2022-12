Trent'anni fa inviato il primo sms della storia: ecco cosa c'era scritto

Il 3 dicembre 1992 è stato mandato il primo SMS, acronimo di Short Message Service, cioè i brevi messaggi testuali che si possono scambiare fra dispositivi mobili grazie alla rete telefonica. Oggi, in gran parte del mondo, sono stati soppiantati dagli app di messaggiastica come WhatsApp. Il primo SMS in assoluto è stato mandato da un ingegnere canadese della divisione britannica di Vodafone.