Caso Emanuela Orlandi: spunta un audio segreto e sconvolgente

Svolta nel caso Emanuela Orlandi. In una registrazione del 2009 un sodale di Enrico De Pedis avrebbe lanciato accuse pesantissime contro il Vaticano. L'autore di queste dichiarazioni sarebbe per ora anonimo ma l'audio sarebbe sconvolgente, come affermato da Il Giornale che ha avuto modo di ascoltarlo in anteprima. Una registrazione “rubata” a un uomo vicino a Renatino De Pedis, boss della banda della Magliana, che avrebbe avuto un ruolo nel rapimento dell'allora 15enne.