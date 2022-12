Bianca Balti affronta così la mastectomia: ecco il suo messaggio ironico

"E poi c’è il sempre il culo: non dimentichiamoci del culo…". Questo l'ironico messaggio postato sul proprio profilo Instagram da Bianca Balti a poche ore dalla doppia mastectomia preventiva a cui ha deciso di sottoporsi, come annunciato da lei stessa ai propri fan con una newsletter spedita via mail .

Come Angelina Jolie

Parole scritte a corredo di due foto, una in cui la si vede in copertina su Playboy con i seni coperti solamente dai capelli e un'altra in cui incanta i suoi followers mostrandosi di spalle per mostrare scherzosanmente il 'lato B'. "Un’ode alle mie tette che mi hanno donato un sacco di soddisfazioni e sono sicura continueranno a farlo" ha scritto ancora la 38enne supermodella italiana, che come l'attrice statunitense Angelina Jolie ha deciso di sottoporsi all'intervento di rimozione di entrambi i seni dopo aver scoperto di essere portatrice della mutazione genetica BRCA1, che aumenta esponenzialmente il rischio di contrarre un tumore al seno e alle ovaie. Un post, il suo, per farsi coraggio ed esorcizzare la paura: "Mi sento fragile - aveva confessato nella sua lettera ai fan -, terrorizzata dal dolore che proverò”.