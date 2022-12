Quali sono i nomi per bambini più diffusi in Italia

I nomi più gettonati dai neogenitori per i loro figli? Leonardo e Sofia . È quanto emerge dall'indagine Istat sul rapporto "Natalità e fecondità della popolazione residente-Anno 2021". Molto usati anche: Alessandro, Tommaso, Francesco per i bimbi, e Aurora, Giulia e Ginevra per le bimbe.

Leonardo è il nome da bambino più usato in Italia

Leonardo mantiene ormai il primato dal 2018 mentre sale al secondo posto Alessandro. In terza posizione Tommaso mentre scende al quarto Francesco. Leonardo è al primo posto in tutte le regioni del Centro-nord (a eccezione della Provincia autonoma di Bolzano dove primeggia il nome Noah). In particolare prevale in Abruzzo, Sardegna e, per la prima volta, anche in Sicilia, dove ha scalzato lo storico primato di Giuseppe.

Sofia è il nome da bambina più usato in Italia

Sofia resta il nome più usato per le bambine in Italia (e nel mondo dove è molto apprezzata pure la variante Sophie) mentre Aurora, Giulia e Ginevra sono rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto.

Classifica dei nomi maschili più usati in Italia

1. Leonardo

2. Alessandro

3. Tommaso

4. Francesco

5. Lorenzo

6. Edoardo

7. Mattia

8. Riccardo

9. Gabriele

10. Andrea

Classifica dei nomi femminili più usati in Italia

1. Sofia

2. Aurora

3. Giulia

4. Ginevra

5. Beatrice

6. Alice

7. Vittoria

8. Emma

9. Ludovica

10. Matilde