Emma Marrone in topless: prima scena di nudo da attrice nel film "Il ritorno"

Periodo d'oro per Emma Marrone, tra il nuovo album "Sbagliata ascendente leone", e soprattutto l'uscita al cinema del suo primo film con un ruolo da protagonista "Il Ritorno". La cantante ha interpretato la storia di Teresa, donna che per proteggere suo figlio commette un omicidio e sconta 10 anni di galera. Un film drammatico, apprezzato dai fan che sono rimasti senza parole per la presenza di una scena di nudo.