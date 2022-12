Gender reveal per Clarissa e Federico, la coppia di Uomini e Donne

It's a boy! Sarà un maschietto il secondogenito di Clarissa Marchese e Federico Gregucci, la coppia nata a Uomini e Donne, il celebre programma televisivo condotto da Maria De Filippi. La prima figlia, Arya, avrà quindi un fratellino. Non si sa ancora che nome sceglieranno, ma sui social hanno pubblicato l'evento organizzato per il gender reveal, ossia la rivelazione del sesso del nascituro: da un'enorme scatola sono usciti dei palloncini celesti, che hanno annunciato l'arrivo di un maschietto per la felicità di tutta la famiglia.