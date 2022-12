È morto Papa Ratzinger, il Papa Emerito Benedetto XVI

Addio a Papa Ratzinger: è morto il Papa Emerito Benedetto XVI. A dare l'annuncio il direttore della Sala stampa della Santa Sede Matteo Bruni: "Con dolore informo che il Papa Emerito, Benedetto XVI, è deceduto oggi alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. Non appena possibile seguiranno ulteriori informazioni". Il Pontefice aveva 95 anni e da tempo era malato: nel 2013 si era ritirato tra le mura dell'ex monastero Mater Ecclesiae per dedicarsi alla preghiera e ai suoi scritti teologici. Dalla mattina di lunedì 2 gennaio 2023, il suo corpo sarà nella Basilica di San Pietro in Vaticano per il saluto dei fedeli.

Chi era Papa Ratzinger Benedetto XVI

Il Papa emerito Joseph Ratzinger è stato il 265mo Papa della Chiesa cattolica e il settimo pontefice di nazionalità tedesca. Innovatore della Teologia, è stato considerato uno dei più illustri intellettuali dell’ultimo secolo. È stato il primo Papa nella storia a comunicare con il mondo tramite un social network quando, il 12 dicembre del 2012, postò il suo messaggio di saluto su Twitter. Nato il 16 aprile 1927, a Marktl am Inn in Germania, e salito al soglio pontificio il 19 aprile 2005 con il nome di Benedetto XVI, è rimasto in carica fino al compimento del suo 86esimo compleanno quando decise di ritirarsi. "Dopo aver ripetutamente esaminato la mia coscienza davanti a Dio – aveva spiegato– sono pervenuto alla certezza che le mie forze, per l’età avanzata, non sono più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino".