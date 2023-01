Jeremy Renner dopo l'incidente: come sta, ultime news sulle sue condizioni

C'è grande apprensione in tutto il mondo per le condizioni di salute di Jeremy Renner, l'attore noto ai più per il ruolo di Hawkeye (Occhio di Falco) nei film Marvel. Rimasto coinvolto in un incidente mentre spalava la neve, la star ha subito due operazioni chirurgiche in un ospedale del Nevada. Interventi perfettamente riusciti: ora Renner è cosciente e stabile. "Possiamo confermare che Jeremy ha subito un trauma toracico contusivo e lesioni ortopediche. È ricoverato nel reparto di terapia intensiva in condizioni critiche ma stabili", ha fatto sapere la famiglia del 51enne in una nota stampa.