I tifosi di Napoli e Roma bloccano l'autostrada A1: ecco cosa è successo

AREZZO - Autostrada del Sole bloccata nel tratto aretino, tra Monte San Savino e Arezzo per scontri tra le tifoserie di Napoli e Roma: lo riferiscono le forze dell'ordine. Sul posto, presenti le pattuglie della polizia stradale sezione di Battifolle. Al momento la corsia nord dell'Autosole è chiusa ma con ogni probabilità verrà chiusa al traffico anche quella in direzione sud con pesanti ripercussioni sulla mobilità. Gli ultras partenopei sono diretti a Genova per la sfida a Marassi contro la Sampdoria in programma alle 18 mentre i tifosi giallorossi sono attesi a Milano dove si disputerà, alle 20.45, il match di San Siro tra il Milan e la Roma.