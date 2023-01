Alice Campello in ospedale: il gesto di Dybala e Oriana per Morata

Oriana Sabatini e Paulo Dybala hanno voluto condividere sui social network un pensiero per Alice Campello. La moglie di Alvaro Morata è finita in terapia intensiva a causa di alcune complicazioni dovute al parto della quarta figlia Bella. Per fortuna ora l'influencer e imprenditrice sta bene, come ha annunciato il calciatore dell'Atletico Madrid. "Non posso credere che sia nata questa piccola bellezza, che io ho il privilegio di chiamare figlioccia. Sai quanto ti adoro e quanto sono entusiasta di far parte della tua vita in un momento così bello come questo", ha scritto su Instagram la Sabatini condividendo una foto della neonata. Il calciatore della Roma ha invece commentato: "Benvenuta, Bella. Non vediamo l'ora di conoscerti". La bambina è nata in Spagna.