Maneskin, concerto top secret a Roma: dove e quando, come partecipare

ROMA - È tutto pronto per l'uscita di “Rush!”, il nuovo album dei Maneskin che debutterà il prossimo 20 gennaio. Per festeggiare il nuovo disco, la band, vincitrice della 71° edizione del Festival di Sanremo nel 2021 e nello stesso anno dell’Eurovision Song Contest, ha deciso di organizzare un concerto segreto nella città in cui sono nati, ovvero Roma.