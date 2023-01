Jeremy Renner torna a casa ma resta grave: serviranno due anni per riprendersi

Jeremy Renner è tornato a casa, ha lasciato l'ospedale dove è stato ricoverato e operato quando un 'gatto delle nevi' lo ha investito il giorno di Capodanno fuori dalla sua casa nella zona del Lago Tahoe. Stando a quanto spifferato da una fonte a Radar Online, le ferite riportate sono molto più gravi di quanto riportato: ci vorranno due anni prima che l'attore Marvel possa riprendersi completamente. "Jeremy è consapevole del fatto che quel giorno è quasi morto", ha detto l'insider. Finora è stato sottoposto a due interventi chirurgici: altre operazioni saranno necessarie per rimetterlo in piedi, ma i medici preferiscono distanziarle per lasciare all'organismo il tempo di riprendersi naturalmente.