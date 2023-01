È nato il figlio di Bianca Atzei e Stefano Corti

Bianca Atzei è diventata mamma: è nato il piccolo Noa Alexander, frutto del grande amore con Stefano Corti. La cantante e il compagno, inviato de Le Iene, hanno reso noto sui social la nascita del figlio con una dolcissima foto che li ritrae abbracciati, per la prima volta in tre. Per Corti si tratta del secondo erede dopo Gabriele, nato da una precedente relazione.