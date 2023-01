Melissa Satta e Berrettini: nuova coppia o c'è Zhang?

Incontri ravvicinati sul parterre

Durante la partita dell’Olimpia Milano contro il Lyon-Villeurbanne, le telecamere hanno intercettato il tennista Matteo Berrettini. L’azzurro, dopo essere stato eliminato al primo turno dagli Open di Australia, è tornato in Italia e ha fatto tappa a Milano. Il giocatore è stato sorpreso dall’inquadratura a bordo campo, sul parterre, accanto a Melissa Satta. I paparazzi non hanno perso occasione di immortalarli. Una nuova coppia in vista, o solo una pura casualità?