Sputi e gomme da masticare: esplode la rabbia per Piqué in Messico!

Non solo meme, parodie e balletti sui social network, la canzone di Shakira contro Gerard Piqué ha dato vita anche ad una originale inziativa in Messico. Un ristorante di Aguascalientes ha utilizzato l'immagine dell'ex difensore del Barcellona per realizzare un poster contro di lui. "Salpiqué su chicle aqui", ovvero "Sputa la tua gomma qui", si legge sul poster dove si invitano praticamente i clienti del locale ma anche i semplici passanti a sputare la gomma da masticare sulla foto dell'ex calciatore.

Shakira: il poster in Messico contro Piqué

A detta di chi ha dato vita all'iniziativa un modo per sfogare la rabbia contro Piqué che non ci ha pensato due volte a tradire la madre dei suoi figli ma soprattutto un metodo per contribuire alla pulizia degli spazi comuni. Il video su TikTok ha raggiunto oltre un milione di visualizzazioni e più di 120.000 like. Gerard ha preferito non commentare la vicenda mentre Shakira continua a fatturare con la sua Music Sessions #53.