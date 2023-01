Dolci a forma di peni e vagine a Napoli: il negozio Mr. Dick scatena le polemiche

Dopo Roma e Milano Mr Dick è sbarcato anche a Napoli. Si tratta di una pasticceria alquanto singolare, nata dall'idea di due ragazzi siciliani, che sforna dolci a forma di pene e vagina. Ha aperto di recente in via Scarlatti, nel cuore del Vomero, scatenando subito le polemiche. A sollevare dubbi sulla nuova attività è stato l'ingegner Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori Collinari. "Subito dopo che ha aperto – ha affermato in una nota – mi è arrivato un messaggio da una mamma, anche insegnante, residente al Vomero da anni, che ha richiamato l'attenzione sull'apertura della nuova pasticceria: ‘Cosa devo dire alle mie figlie quando passeranno lì vicino?'. La donna, insieme ad altri residenti, ha proposto una petizione contro l'esercizio commerciale, che già in altre città ha sollevato critiche perché per molti rappresenterebbe un'offesa al pubblico decoro.