De La Hoya svela il segreto dei suoi addominali perfetti a 49 anni

"Solo un aiutino per gli addominali scolpiti"

E' stato lo stesso Oscar De La Hoya ad ammettere di aver ricevuto "l'aiuto di un medico". Molti fan hanno pensato che il suo nuovo corpo fosse troppo bello per essere vero e lo hanno accusato di avere "addominali finti". Durante una recente apparizione in The MMA Hour, De La Hoya ha cercato di porre fine al dibattito sulla trasformazione del suo corpo: “I miei addominali sono reali, sono i miei addominali. Quello che ho fatto è stato ricevere un po' di aiuto da un medico. Si chiama lipo-scultura-qualcosa. Non lo so. In realtà entrano con un ago minuscolo e risucchia il grasso tra gli addominali. Quindi, quello che succede è che scoppiano. Ho sempre avuto gli addominali, mi sono allenato tutti i giorni, quindi il mio grasso corporeo è basso. Ma quando scolpisci gli addominali, saltano fuori come se non ci fosse un domani".