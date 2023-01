Zelensky a Sanremo, ecco quando andrà in onda il messaggio e l'orario

ROMA - L'annuncio del suo intervento al prossimo Festival di Sanremo (al via il 7 febbraio) ha scatenato polemiche e proteste, ma la Rai è intenzionata ad andare avanti: Volodymyr Zelensky , presidente dell'Ucraina invasa dalla Russia e da mesi in guerra contro il Paese guidato da Vladimir Putin , lancerà così il suo messaggio in collegamento con il teatro Ariston .

Quando è previsto l'intervento

Zelensky dovrebbe intervenire durante la finale della tradizionale kermesse (in programma sabato 11 febbraio) con un messaggio di un paio di minuti e andare in onda dopo la mezzanotte, prima dello 'spareggio' finale per decretare il vincitore del Festival e dunque alla fine dell'esibizione di tutti gli artisti in gara. Il videomessaggio del leader ucraino dovrebbe essere registrato nei prossimi giorni.