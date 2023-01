Il dramma di Paola Caruso: "Mio figlio di 4 anni paralizzato da un medico egiziano"

A Verissimo racconto da brividi di Paola Caruso . La soubrette calabese, che in passato è stata Bonas di Avanti un altro , ha svelato a Silvia Toffanin il dramma che ha stravolto la sua vita e quella del figlio Michelino , nato quattro anni fa dal rapporto oggi concluso con l'imprenditore Francesco Caserta . "Eravamo in vacanza a Sharm El Sheik, in Egitto. Lui ha iniziato ad avere un po' di febbre che non si abbassava e ho chiamato il medico, che parlava arabo, quindi ho chiesto all’hotel di tradurre. Il medico ha detto che serviva una puntura per fare abbassare la febbre. Alla fine mi sono fidata di questo dottore. Non l’avessi mai fatto. Facendogli questa puntura, Michelino ha iniziato a gridare in una maniera tremenda. Dopo mezz’ora mio figlio si è alzato dal letto ed è caduto a terra. Praticamente non sentiva più la gamba, non la muoveva più. Io sono praticamente impazzita. Gli hanno fatto una puntura lesionando il suo nervo sciatico . A mio figlio è stato iniettato un medicinale che è tossico per i bambini", ha spiegato tra le lacrime l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi.

La malattia del figlio di Paola Caruso

"Il giorno dopo sono subito tornata in Italia, sono andata all'ospedale neruologico di Milano, dove abbiamo fatto tutti gli accertamenti. Andiamo in ospedale tutti i giorni dal 21 novembre per fare gli esami, alcuni terribili per i bambini - ha confidato Paola Caruso a Verissimo - La diagnosi è paresi del nervo sciatico. Ora Michelino ha ripreso a muovere la gambina ma con un tutore, senza non riesce. È l'unico caso in Italia perché qui e in altri parti del mondo questo medicinale non si inietta ai minori. Non è una infezione come le altre, non si sa cosa succederà, quando guarirà. Dopo tutto quello che abbiamo passato col padre, che non l'ha mai riconosciuto, Michelino era finalmente sereno. Ora non lo è più. Ha paura di tutto, quando vede gli ospedali inizia a piangere, ricorda quella tragica scena".

Anche la madre di Paola Caruso è malata

Dopo aver puntualizzato che ci sono azioni legali in corso con l'Egitto, Paola Caruso ha confessato a Silvia Toffanin che pure la madre adottiva è malata: da anni lotta contro il morbo di Alzheimer. Per questo la donna ha lasciato la Calabria e oggi vive in Lombardia con la figlia. Più difficile invece la relazione con la madre biologica, che la Caruso è riuscita a rintracciare grazie a Barbaa d'Urso. "Non è facile dopo 35 anni instaurare un legame vero, profondo", ha ammesso Paoletta.