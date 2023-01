Giorgia Crivello ha perso il figlio che aspettava da Stefano Laudoni

Dramma per Giorgia Crivello e Stefano Laudoni. La modella, influencer e conduttrice ha annunciato sui social network di aver perso il figlio che aspettava dal giocatore di basket. "Vi scrivo queste parole poichè ormai era chiaro a molti io fossi in gravidanza - ha fatto sapere in una storia di Instagram - Se ne parlava, tanti hanno capito e soprattutto il mio corpo è cambiato così rapidamente da rendere abbastanza evidenti le cose. Non mi sono espressa pubblicamente semplicemente perché ancora a rischio essendo sotto il primo trimestre e non avendo fatto ancora degli esami importanti".