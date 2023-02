Rapina Facchinetti, lo sfogo del figlio Francesco contro i politici: "Capre!"

Francesco Facchinetti ha sfogato su Instagram tutta la sua rabbia per quanto accaduto al padre Roby. Il componente dei Pooh è stato aggredito e rapinato nella sua villa di Bergamo. "Purtroppo hanno subito in casa una rapina a mano armata, una di quelle cose che vorresti non capitasse mai nella vita", ha detto l'ex compagno di Alessia Marcuzzi in alcune stories, precisando che la sua famiglia sta bene. "Sono molto triste e amareggiato di come si è trasformato il nostro Paese. Avere una villa con soldi guadagnati onestamente non è una condanna. Bisogna sentirsi sicuri nel posto in cui si vive ed è una vergogna che in una Paese con la pressione fiscale superiore al 60% noi non ci sentiamo sicuri", ha aggiunto.