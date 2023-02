Guendalina Tavassi irriconoscibile in ospedale: cosa ha fatto al volto

Guendalina Tavassi in ospedale. Nessun malore ma l'ennesimo ritocchino estetico per l'influencer romana, vista all'ultima edizione dell'Isola dei Famosi di Ilary Blasi. "Ciao flowers, eccomi qua. Non vi spaventate", ha esordito nelle storie Instagram per poi spiegare: "Semplicemente ho fatto una blefaroplastica. Non vi ho detto niente, altrimenti non sarei potuta essere qui ora a raccontarvi le mie storie, dato i gufi e le malelingue". Accanto alla 36enne il compagno Federico Perna, che l'ha omaggiata con dei fiori subito dopo l'intervento.