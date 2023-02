Rosa Chemical non sa cosa fa Mattarella: la gaffe è clamorosa

ROMA - Continua a far parlare di sè Rosa Chemical . L'artista, giunto ottavo nella 73esima edizione del Festival di Sanremo , è entrato nell'occhio del ciclone per il bacio (e il twerk) a Fedez che ha scatenato non poche polemiche. Stavolta però Manuel Franco Rocati , nome all'anagrafe, si è reso protagonista di una gaffe nel corso di un'intervista rilasciata al programma 'Propaganda Live'.

Selvaggia Lucarelli polemica: "Informati prima"

La gaffe non è ovviamente passata inosservata e la giornalista Selvaggia Lucarelli, che lo ha condiviso sui propri social, ha tuonato così: "Se vai a Sanremo a sventolare la bandiera della trasgressione annunciando pure che vorrai twerkare per Mattarella, informati prima su chi sia Mattarella", replica duramente la giornalista che poi rincara la dose: "Altrimenti finisce che la cosa che scandalizza davvero è la tua ignoranza più che il bacetto noioso per farti notare. Detto ciò - sottolinea la Lucarelli - il pezzo era carino e cantato bene, mi chiedo perché dover diventare il personaggio minore di una soap cafona anziché un cantante". Infine, un consiglio a Rosa Chemical: "Studia e salvati, dammi retta, perché questa deriva prematura è sì molto Made in Italy".