Pistorius uscirà dal carcere a 10 anni dall’omicidio della moglie. E il padre della vittima è d’accordo

Sono passati dieci anni dall'omicidio della modella Reeva Steenkamp per mano dell'ex atleta paraolimpico Oscar Pistorius che le aveva sparato quattro volte dalla porta del bagno della sua abitazione a Pretoria , in Sudafrica, sostenendo di averla scambiata per un ladro. Da allora, Pistorius è detenuto in un carcere sudafricano e sconta una condanna a 15 anni . L'agghiacciante vicenda sarebbe però arrivata a un punto di svolta: nel marzo prossimo l'ex atleta potrebbe uscire con il padre della Steenkamp, Barry , che si è espresso favorevolmente al fatto che l'ex velocista lasci il carcere a condizione che rispetti rigorosamente la legge. “Solo Oscar conosce la vera storia”, ha dichiarato Steenkamp dopo aver parlato con Pistorius. “Se gli spetta la libertà vigilata, che la legge faccia il suo corso, purché tutto sia legale...Non sono contrario a questo”.

June Steenkamp: "Reeva ci manca"

Il 36enne campione paralimpico sta infatti affrontando un processo nell’ambito della 'Giustizia restaurativa', un programma specifico che offre ai detenuti l’opportunità di riconoscere e assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Un dolore forte e indelebile, come dichiarato da June Steenkamp, madre di Reeva, non può nascondere lo strazio di una madre per la perdita della propria figlia: “Le persone che hanno perso dei figli impiegano molto tempo per sistemarsi e rendersi conto che non ci saranno più", spiega la donna. "E' solo che la amiamo tantissimo e ci manca. Parte della nostra vita se n'e' andata. La vedremo un giorno, ma è quello che speriamo", ha affermato June in un'intervista alla trasmissione 'Good Morning Britain' sull'emittente ITV.