Emily Ratajkowski svela come si pronuncia il suo cognome: il video diventa virale

NEW YORK - Emily Ratajkowski, scriverlo è complicato, leggerlo ancora di più. Ecco perché è diventato virale il video in cui la top model statunitense, mentre si prepara alla sfilata per Tory Burch alla settimana della moda di New York, spiega bene come si pronuncia esattamente il suo cognome. La 31enne ha origini polacche e come spesso capita in quella parte d'Europa molti cognomi cambiano la loro pronuncia in base al genere della persona. Quindi, mentre un uomo nella sua famiglia sarebbe "Ratajkowski", una donna invece sarebbe “Ratajkowska”. Ed Emily rientra in questo ultimo caso, ovviamente.