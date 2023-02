Tre donne condividono lo stesso marito: "Nick è disoccupato ma a letto..."

Un matrimonio a quattro che funziona alla grande. È la storia di Nick Davis e le sue tre mogli: April, Jennifer e Danielle. I quattro hanno raccontato alla stampa che insieme sono molto felici e tra le tre donne non c'è alcun tipo di gelosia. Condividono lo stesso marito senza troppi drammi. "Nick non ha un lavoro al momento ma ci siamo noi che lavoriamo e questo non ci pesa perché lui ci ripaga a letto. Nell'intimità è pieno di energie e per questo per gestirlo servono mani in più", hanno spiegato. Il loro account Instagram - The Davis Family - è seguito da oltre 17mila follower, che non si perdono neppure un video o una foto di questa unione poliamorosa.