Emorragia interna mentre dorme: uomo salvato dal suo Apple Watch

La tecnologia continua a salvare vite. L’utente americano DigitalMofo ha raccontato sulla piattaforma Reddit la sua esperienza: dopo un pisolino pomeridiano si è accorto delle numerose notifiche relative al battito cardiaco segnalate dal suo Apple Watch. Preoccupato si è subito recato in ospedale, dove gli è stata diagnosticata una grave emorragia gastrointestinale di cui però non si sarebbe mai reso conto senza l’aiuto del dispositivo.

Un uomo è stato salvato dal suo Apple Watch

“Esofagite, gastrite e duodendite, oltre a un'ernia iatale – ha spiegato il paziente su Reddit –. I dottori mi hanno detto che se non fossi arrivato lì per una trasfusione in quel momento non ce l'avrei fatta”. Ha poi aggiunto: “Siano benedetti i dottori, gli infermieri e i donatori di sangue, ma se non fosse stato per il mio Apple Watch sarei svenuto e morto senza nemmeno accorgermene”.