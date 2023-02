Shakira, nuova canzone: attacco clamoroso a Piqué e Clara Chia. Ecco il testo

Shakira torna all'attacco con una nuova canzone che è pronta a trasformarsi - ancora - in un'altra hit di gande successo. Dopo "BZRP Music Sessions #53", brano che senza troppi veli scaglia frecciate contro l'ex marito Piqué , la cantante colombiana esce con il nuovo singolo "TGQ" ("Te quedó grande") , in collaborazione con Karol G. Non mancano, anche questa volta, riferimenti velenosi all'ex difensore del Barcellona: ecco il testo.

Il testo della nuova canzone di Shakira

La canzone comincia così: "Quello che ti ha detto che un vuoto era stato riempito con un'altra persona ti mente. È come coprire una ferita con il trucco, non si vede ma si sente. Te ne sei andato dicendo che mi hai superato e hai una nuova ragazza. Quello che lei non sa è che tu ancora stai vedendo tutte le storie". Poi continua: "Vederti con quello nuovo mi ha fatto male, ma io sono pronto per il mio. Quello che abbiamo vissuto l'ho dimenticato ed è questo che ti ha offeso. E anche la vita è migliorata, da queste parti non sei più il benvenuto". Shakira conclude: "Tornare da te mai, sei sfortunato perché ora le benedizioni piovono su di me. E vuoi tornare indietro, lo immaginavo già, mettendo like alla mia foto. (...) Sembri felice della tua nuova vita, ma... se sapesse che mi stai ancora cercando".