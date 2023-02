Dove seguire i funerali di Maurizio Costanzo in tv: canale e orario

Sono previsti per lunedì 27 febbraio 2023 i funerali di Maurizio Costanzo, scomparso lo scorso venerdì 24. Le esequie si terranno nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma alle ore 15 e saranno trasmesse in diretta da Canale 5 dove, a partire dalle 14, Verissimo in collaborazione con il TG 5 presenterà lo speciale 'Ciao Maurizio'.