L’eredità lasciata da Maurizio Costanzo: dalle ville ai diritti di Se telefonando

Appartamenti, ville, diritti: è ingente l'eredità lasciata da Maurizio Costanzo alla moglie Maria De Filippi e ai tre figli Camilla, Saverio e Gabriele. In oltre 60 anni di carriera, il giornalista ha accumulato un patrimonio enorme: non ci sono numeri certi ma si parla di settanta milioni di euro. Come ricostruisce Repubblica, del patrimonio del conduttore farebbero parte non solo beni immobiliari ma pure proprietà intellettuali. Costanzo è stato anche un paroliere che ha scritto brani indimenticabili, come Se telefonando cantato da Mina.