Il commovente aiuto di Bebe Vio alla donna amputata per errore

Il calvario e l'incontro con Bebe

A seguito dell'intervento, Anna ha avuto una lunga serie di problemi: febbre, infezioni e dolori. Nell'ottobre del 2017 venne ricoverata ed operata per una peritonite acuta generalizzata causata dalla perforazione della neo vescica. Un problema che ha costretto i medici ad amputarle gambe e braccia. “Sono stata costretta a rivivere il mio calvario, a sottopormi a una visita di fronte ad una quindicina di periti. Tutto questo in attesa di avere giustizia per i danni che ho subito. La cosa che mi addolora è che l’ospedale di Terni, la mia città, in tutti questi anni non mi ha neppure chiamato a visita”, ha dichiarato. Ora la donna ha iniziato una battaglia legale. "I periti concluderanno il loro lavoro a giugno. Non so come andrà a finire questa fase ma so con certezza che non si libereranno di me in alcun modo. Se sarà necessario affronterò anche il processo”. Nel 2019 l'incontro con Bebe Vio, immortalato da uno scatta sui social con la campionessa italiana. “L’incontro decisivo che ha segnato tutto il mio percorso, grazie Bebe Vio”.