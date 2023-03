Mel B e la terribile confessione in tv: "Mio marito mi picchiava e le altre Spice Girls..."

Le Spice Girls erano a conoscenza degli abusi subiti da Mel B durante gli anni del suo matrimonio con Stephen Belafonte, durato ben dieci anni. A farlo sapere l'ex cantante del gruppo conosciuta come Scary Spice. "Ero molto brava a nascondere le cose, specialmente qualsiasi cosa avesse a che fare con il mio ex marito e cosa stavo subendo a casa”, ha raccontato alla BBC per poi aggiungere: “Dovrò convivere con quello che mi è successo per il resto della mia vita". Ha inoltre rivelato di non aver mai denunciato alla polizia tali violenze per paura di non essere presa sul serio.